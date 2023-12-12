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14:31, 12 декабря 2023Россия

В Ельцин-центре высказались о госпитализации супруги первого президента России

Данные о госпитализации жены первого президента не подтвердили в Ельцин-центре

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В Ельцин-центре не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации 91-летней супруги первого президента России Наины Ельциной, передает РИА Новости.

До этого Telegram-канал Mash утверждал, что жену Ельцина из-за ухудшения самочувствия оставили в больнице в Москве.

После публикации в Ельцин-центре высказались о том, что не предоставляют медицинскую информацию личного характера.

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил, что вслед за дверью от подъезда, в котором жил Борис Ельцин, на торгах окажется и его унитаз. Такой комментарий он оставил по поводу аукциона личного имущества первого президента Российской Федерации.

Торги, на которых будет представлена дверь от подъезда дома, где в течение нескольких лет жил Ельцин, состоятся 14 декабря в новом филиале аукционного дома «Литфонд», расположенном в Екатеринбурге. Дверь, стартовая стоимость которой составляет полтора миллиона рублей, будет продана в числе еще 220 лотов.

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      Анна Щербакова
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