В «Роскосмосе» призвали исключить слепое повторение зарубежных достижений

Борисов: «Роскосмос» исключит слепое копирование зарубежных достижений

«Роскосмосу» при реализации собственных масштабных проектов следует исключить слепое копирование зарубежных достижений и придерживаться адекватного целеполагания, призвал генеральный директор государственной корпорации Юрий Борисов на общем собрании Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам с вами крайне важно при принятии решений о реализации масштабных проектов фокусироваться на будущем. На нашем следующем шаге, на том, какую цель мы должны достигнуть, какую большую задачу хотим решить», — сказал руководитель.

По его словам, «велико искушение повторить то, что сумели сделать другие, — двигаться в чужой колее». «Однако целеполагание в нашей науке должно исключить слепое повторение зарубежных достижений и хождение по чужим следам», — добавил гендиректор.

В качестве примера Борисов привел многоразовый космический корабль «Буран». По его словам, задача по созданию изделия советскими учеными и инженерами была выполнена блестяще. «Однако в то время ресурсов в стране для дальнейшего развития проекта не нашлось. Ход истории показал, что главная проблема, которая и предрешила судьбу этого проекта, — отсутствие адекватного целеполагания, функционального заказа на этот космический комплекс», — резюмировал гендиректор.

В ноябре Борисов заявил, что госкорпорация дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами по программе Международной космической станции.