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19:30, 30 ноября 2023Наука и техника

«Роскосмос» оценил продолжение контактов с зарубежными партнерами по МКС

Борисов: «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госкорпорация «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами по программе Международной космической станции (МКС). С такой оценкой в интервью ТАСС выступил ее гендиректор Юрий Борисов.

«Если говорить о западных странах, у нас только проект Международной космической станции реально связывает с нашими коллегами, и мы всячески дорожим продолжением этих контактов», — сказал руководитель.

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Глава госкорпорации добавил, что российская ракетно-космическая отрасль «имеет компетенции практически во всех направлениях развития космической деятельности», а ее предложения находят отклик и в других странах, в частности, в государствах БРИКС, а также Алжире, Египте и Венесуэле.

Ранее Борисов заявил, что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное название.

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      Иван Потапов
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