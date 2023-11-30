«Роскосмос» оценил продолжение контактов с зарубежными партнерами по МКС

Борисов: «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами

Госкорпорация «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами по программе Международной космической станции (МКС). С такой оценкой в интервью ТАСС выступил ее гендиректор Юрий Борисов.

«Если говорить о западных странах, у нас только проект Международной космической станции реально связывает с нашими коллегами, и мы всячески дорожим продолжением этих контактов», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что российская ракетно-космическая отрасль «имеет компетенции практически во всех направлениях развития космической деятельности», а ее предложения находят отклик и в других странах, в частности, в государствах БРИКС, а также Алжире, Египте и Венесуэле.

Ранее Борисов заявил, что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное название.