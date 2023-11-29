РОС получит собственное название

«Роскосмос»: перспективная РОС может получить собственное название

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить собственное название. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По его словам, название для перспективной станции может быть выбрано в ходе публичного обсуждения.

«Как говорится в каком-то детском рассказе, как корабль назовешь, так он и поплывет, да? Так и здесь. Хорошая идея, я думаю, что даже можно и публичное обсуждение устроить по выбору приемлемого названия», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что в настоящее время пока больше уделяет внимания тому, как сделать РОС рентабельной и высокотехнологичной.

Ранее госкорпорация на выставке Dubai Airshow 2023, проходившей в ОАЭ, представила облик коммерческого модуля перспективной РОС.