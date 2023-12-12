В России оценили идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе

Политолог Смолин: дорога в Евросоюз для Украины закрыта на десятилетия вперед

Российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в интервью радио Sputnik оценил идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в Европейском союзе (ЕС). Он отметил, что дорога в политический блок для Украины закрыта на десятилетия вперед.

О планах «попрыгать и сплясать» чтобы выполнить условия, необходимые для членства в ЕС, 11 декабря заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство.

«Украинцы могут плясать сколько влезет, дорога в Евросоюз для них пока явно закрыта. У Евросоюза масса внутренних проблем и без Украины, которая ведет боевые действия и в ближайшие месяцы явно их проиграет», — подчеркнул Смолин.

Эксперт отметил, что принимать в политическое объединение страну с разрушенной экономикой и социально необеспеченными гражданами могут только сумасшедшие. Кроме того, республика не нужна ЕС в качестве полноправного члена, переговоры на эту тему могут идти десятилетиями.

По мнению политолога, Евросоюз не собирается решать проблемы Украины и лишь дает обещания. Он напомнил, что процедура вступления может длиться больше 30 лет и ни к чему не привести, как это произошло с Турцией.

Ранее Кулеба заявил, что Евросоюз пока не готов принять решение ни по одному из вопросов, касающихся Украины. По его словам, представители ЕС рассматривают четыре вопроса: открытие переговоров по членству Украины в союзе, Европейский фонд мира, фонд поддержки Украины и санкции.

