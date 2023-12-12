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12:59, 12 декабря 2023Культура

Врачи назначили Леониду Агутину пожизненный прием лекарств

Врачи назначили Леониду Агутину пожизненный прием разжижающих кровь препаратов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врачи назначили российскому певцу Леониду Агутину пожизненный прием лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После операции по удалению блуждающего тромба артисту предстоит принимать разжижающие кровь препараты. По данным источников, хирургическое вмешательство прошло хорошо, а лекарства необходимы для того, чтобы предотвратить образование новых тромбов.

Отмечается, что артист уже вернулся к работе, несмотря на рекомендации медиков.

Об экстренной госпитализации Агутина сообщалось 8 декабря. Позже певец поблагодарил всех за заботу и переживания и написал, что приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, так как почти не мог ходить. «Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — написал Агутин.

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      Варвара Кошечкина
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