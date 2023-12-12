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15:40, 12 декабря 2023Ценности

Zara извинилась за рекламу с отсылками к геноциду в Палестине

Бренд Zara извинился за рекламу с отсылками к геноциду в Палестине из-за бойкота

Фото: Vincent West / Reuters

Испанский бренд Zara извинился за рекламу с отсылками к геноциду в Палестине. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Известно, что ретейлер опубликовал в официальных соцсетях промоснимки, на которых модель позирует в студии среди скульптур. На размещенных кадрах подписчики разглядели детали, которые отсылают к палестино-израильскому конфликту, и объявили бренду бойкот.

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Позже представители Zara все же отреагировали на негативные комментарии юзеров. Оказалось, что данная рекламная кампания была задумана в июле и отснята в сентябре. «Кампания создана с целью продемонстрировать одежду ручной работы в художественном контексте. К сожалению, некоторые покупатели почувствовали себя оскорбленными из-за этих ныне удаленных изображений, и увидели в них нечто далекое от задуманного. Zara сожалеет об этом недоразумении и выражает глубокое уважение ко всем», — заключили сотрудники марки.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Мария Винар
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