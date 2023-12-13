Американский боксер сравнил спортивные залы в России и США

Американский боксер Добсон заявил, что спортивные залы в России лучше, чем в США

Американский боксер Питер Добсон сравнил уровень спортивных залов в России и США. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен посетил один из залов в Челябинске и отметил, что он лучше, чем аналогичные спортивные объекты на его родине. «Это один из самых крутых спортзалов, которые я когда-либо видел. Да вы, ребята, гораздо больше увлечены спортом, чем мы, у нас залы так не выглядят», — заявил Добсон.

15 декабря Добсон проведет бой в Челябинске. Его соперником станет россиянин Игорь Свиридченков.

В ноябре президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и США. «Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — заявила Винер.