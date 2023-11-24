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14:01, 24 ноября 2023Спорт

Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Ирина Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и США. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, американцы сильно уступают в этом аспекте. «Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — заявила Винер.

В октябре Винер выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Она отметила, что на Играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022-м спортсменам по крайней мере позволили использовать концерт № 1 Петра Чайковского взамен гимна.

10 ноября Международная федерация гимнастики раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. Отечественные спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. При этом у членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами страны, а также они не должны выступать в поддержку СВО.

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      Алексей Гусев
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