Ирина Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и США. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, американцы сильно уступают в этом аспекте. «Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — заявила Винер.

В октябре Винер выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Она отметила, что на Играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022-м спортсменам по крайней мере позволили использовать концерт № 1 Петра Чайковского взамен гимна.

10 ноября Международная федерация гимнастики раскрыла условия допуска россиян на международные турниры. Отечественные спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. При этом у членов команды не должно быть связей с армией или силовыми ведомствами страны, а также они не должны выступать в поддержку СВО.