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15:59, 13 декабря 2023Экономика

Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

Финансист Антонов: курс доллара может подняться до 102,5 рубля к концу года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

К концу 2023 года курс доллара может вновь укрепиться к российской валюте и подняться до уровня в 102,5 рубля. Такую вероятность допустил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил эксперт, на курс доллара продолжат влиять инфляционные и геополитические риски. В свою очередь, вероятное повышение ключевой ставки на один процентный пункт (с 15 до 16 процентов годовых) по итогам ближайшего заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) не окажет существенной поддержки рублю. «Предстоящее на этой неделе повышение ключевой ставки рынок уже заложил в котировки», — пояснил Антонов.

В то же время ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятором, направленное на сдерживание инфляции, может оказать влияние на курс рубля в среднесрочной перспективе — на горизонте ближайших нескольких месяцев. С учетом этого курс российской валюты может укрепиться к доллару в начале 2024 года. В качестве верхней границы отката Антонов указал отметку в 87 рублей за доллар.

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13 декабря в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) курс доллара снижался на 0,2 процента и ближе к 15:50 по московскому времени достиг уровня в 89,79 рубля. Курс евро, в свою очередь, демонстрировал схожую динамику. Европейская валюта к этому моменту дешевела на 0,35 процента, а ее котировки находились на отметке в 96,86 рубля.

Укрепление рубля происходит не первый день. Ранее, 12 декабря, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей. В ходе дневной торговой сессии на Мосбирже курс американской валюты в моменте снижался до 89,87 рубля, хотя в начале торгов накануне находился на уровне выше 92 рублей. Курс евро, в свою очередь, был в районе 97 рублей, а котировки китайского юаня приближались к отметке в 12,5 рубля.

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      Анатолий Акулов
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