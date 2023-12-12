Доллар резко подешевел

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Доллар резко дешевеет на Московской бирже. Курс российского рубля растет в отношении основных валют в ходе торгов 12 декабря, следует из данных площадки.

Стоимость единицы американской валюты опустилась ниже 90 рублей. На момент написания материала она составляла 89,87 рубля, хотя в начале торгов накануне превышала 92 рубля. Курс евро колеблется около 97 рублей, китайский юань приблизился к 12,5 рубля.

Как ранее отмечал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, «жесткая ДКП [денежно-кредитная политика] играет за нацвалюту страны», поэтому на фоне предстоящих в конце недели пресс-конференция президента страны Владимира Путина и оглашения решения совета директоров Банка России о возможном повышении ключевой ставки он ожидает, что курс в эти дни окажется близок к 90 рублям за доллар.

В октябре 2023 года глава государства, комментируя подписание указа об обязательной продаже валютной выручки, которую получают некоторые российские экспортеры, отметил, что «для бюджета нужен валютный курс чуть пониже». На тот момент доллар торговался по 97,3 рубля, а евро — 102,5 рубля.