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17:08, 13 октября 2023Экономика

Путин назвал желательный курс доллара для России

Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс доллара чуть пониже

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал курс доллара, который будет удобен для государственного бюджета. По его словам, России нужен курс американской валюты «чуть пониже», чем сейчас. Главу государства цитирует ТАСС.

«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», — заявил российский президент. Согласно официальным данным Центробанка России на пятницу, 13 октября, американская валюта торгуется по курсу 97,3 рубля, а евро — 102,5 рубля.

11 октября Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Решение было принято для стабилизации курса рубля.

Позже российский президент объяснил, что курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты.

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    Варвара Кошечкина
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