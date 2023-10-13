Путин объяснил колебание курса рубля

Путин: недостаточный приток валютной выручки привел к колебанию курса рубля

Курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Указ об обязательной продаже валютной выручки российских экспортеров, по мнению главы страны, может поспособствовать дальнейшей стабилизации курса национальной валюты. «Курс рубля колеблется, потому что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка. Думаю, (положительный — прим. «Ленты.ру») эффект от указа будет», — заключил Путин.