Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:50, 13 октября 2023Экономика

Путин объяснил колебание курса рубля

Путин: недостаточный приток валютной выручки привел к колебанию курса рубля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курс рубля колеблется по отношению к доллару из-за недостаточного притока валютной выручки российских экспортеров. Обязательная продажа подобных активов должна привести к стабилизации национальной валюты, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Указ об обязательной продаже валютной выручки российских экспортеров, по мнению главы страны, может поспособствовать дальнейшей стабилизации курса национальной валюты. «Курс рубля колеблется, потому что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка. Думаю, (положительный — прим. «Ленты.ру») эффект от указа будет», — заключил Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили продолжающееся членство Украины в СНГ

    VK выпустит новое эксклюзивное шоу

    Путин оценил последствия стремления Украины в Евросоюз

    Путин описал одним словом отношения России с Грузией

    Стали известны подробности о состоянии раненного под Белгородом журналиста

    Путин объяснил колебание курса рубля

    Стало известно о многомиллионном долге Александра Васильева налоговой

    Венерологи заподозрили облысение у самой знаменитой красавицы в истории

    Путин назвал Россию свободной страной

    Бетонная плита придавила рабочего на северо-востоке Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости