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17:59, 11 декабря 2023Экономика

Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

Эксперт Зельцер: курс доллара около 90 рублей на этой неделе весьма вероятен
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В связи с важными событиями в сфере политики и экономики, ожидающимися в ближайшие дни, существует значительная вероятность того, что валютный курс к концу текущей недели окажется близок к 90 рублям за доллар, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

По его словам, такой динамике могут способствовать предстоящие пресс-конференция президента страны Владимира Путина, а также оглашение решения совета директоров Банка России о возможном повышении ключевой ставки. В целом, отмечает специалист, «жесткая ДКП [денежно-кредитная политика] играет за нацвалюту страны».

Ранее сообщалось, что, по мнению ряда аналитиков, ЦБ может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, с 15 до 17 процентов. Согласно более популярному прогнозу, показатель вырастет до 16 процентов. Ряд экспертов увязывают масштаб его увеличения с данными по росту цен, которые будут у регулятора перед принятием решения.

Курс американской валюты, поднимавшийся в начале торгов 11 декабря выше 92 рублей, к середине торгового дня достигал 90,7 рубля, а на момент написания заметки составлял 90,91 рубля.

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      Дмитрий Воронин
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