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14:22, 11 декабря 2023Экономика

Курс доллара упал ниже 91 рубля

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ходе торгов на Московской бирже 11 декабря курс доллара упал ниже 91 рубля — на минимуме американская валюта достигала 90,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В то же время евро торгуется на уровне 98,03 рубля, потеряв 0,6 процента с начала дня. Китайский юань опустился до 12,6 рубля (минус 0,15 процента).

Курс доллара от TradingView

Рубль восстанавливается начиная с середины прошлой недели — поддержку валюте оказывает продажа валютной выручки экспортерами. Главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что к концу сессии 11 декабря доллар может отступить в район 91,3–91,5 рубля.

Однако в декабре валюта может оказаться под давлением нескольких факторов, таких как ускорение инфляции, увеличение спроса перед Новым годом, бюджетные расходы в рублях, а также удешевление нефти, заявил аналитик Марк Гойхман. В 2024 году эксперты ожидают рост доллара до 100 рублей и выше.

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      Мария Грушко
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