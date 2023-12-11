Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

В ходе торгов на Московской бирже 11 декабря курс доллара упал ниже 91 рубля — на минимуме американская валюта достигала 90,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В то же время евро торгуется на уровне 98,03 рубля, потеряв 0,6 процента с начала дня. Китайский юань опустился до 12,6 рубля (минус 0,15 процента).

Рубль восстанавливается начиная с середины прошлой недели — поддержку валюте оказывает продажа валютной выручки экспортерами. Главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что к концу сессии 11 декабря доллар может отступить в район 91,3–91,5 рубля.

Однако в декабре валюта может оказаться под давлением нескольких факторов, таких как ускорение инфляции, увеличение спроса перед Новым годом, бюджетные расходы в рублях, а также удешевление нефти, заявил аналитик Марк Гойхман. В 2024 году эксперты ожидают рост доллара до 100 рублей и выше.

