Биатлонистки пожаловались на условия проживания на российском турнире

Биатлонистки Гербулова и Носкова раскритиковали условия проживания в отеле в Уфе

Российские биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова раскритиковали условия проживания на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Они показали состояние гостиницы в своем Telegram-канале.

Спортсменки пожаловались, что в ванной комнате в стене остались дыры после ремонта. Также биатлонистки отметили, что в номере было много пыли. «Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее?» — возмутились они.

В другой комнате отеля, где живут биатлонистки из Красноярского края, также были обнаружены проблемы: в душевой отсутствует шторка, на унитазе нет сиденья, а вода из крана льется мимо раковины.

Россияне не участвуют в турнирах по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.