Военный рассказал об эффективности «франкенштейнов» из F-35

Военный эксперт Кнутов: собранные из двух самолетов F-35 не всегда эффективны

Сборка американских истребителей F-35 из двух разных самолетов — это обычная практика для военных. Однако такие машины могут быть эффективны не всегда, а лишь при определенных условиях, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Из двух самолетов собирается один. Бывает и танки, и другую боевую технику ремонтируют таким образом, бывает с трех разбитых машин что-то снимают и пытаются создать что-то одно. Здесь ничего удивительного нет, вопрос только в том, до какой степени пострадали эти машины и в каком состоянии находятся детали, которые будут использоваться для установки. В принципе в этом ничего страшного нет, особенно если пересборку будет делать Lockheed Martin, разработчик и производитель этих самолетов. Если этим займутся в мастерских, это приведет к тому, что будет создан самолет, который либо не взлетит, либо после взлета потерпит катастрофу», — рассказал он.

В то же время сами по себе F-35 — не самый эффективный истребитель, считает военный эксперт.

«F-35 — это новейшие самолеты, которые американцы впаривают всему миру, называя его чудо-оружием. Хотя это достаточно капризная машина. Ее программное обеспечение напоминает программное обеспечение Windows, которое надо периодически обновлять. Если ты его не обновишь, самолет никуда не полетит или будут проблемы в полете», — добавил он.

Как сообщает Popular Mechanics, Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят построить один истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов. Для этого используют машины, пострадавших от аварий класса А или инцидентов, которые привели к ущербу или уничтожению самолета на сумму 2,5 миллиона долларов. По информации издания, на такой шаг решили пойти из-за дороговизны самолета — 82,5 миллиона долларов.