Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:32, 13 декабря 2023Наука и техника

В США рассказали о строительстве «франкенштейнов» из F-35

Popular Mechanics: ВВС США построят один F-35 из двух поврежденных самолетов

Фото: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят построить один истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов. Ведомство планирует оценить возможность восстановления сильно поврежденных летательных аппаратов, рассказали в публикации Popular Mechanics.

Отмечается, что для постройки «франкенштейна» используют два F-35, потерпевших аварию класса A. К таким ВВС относят аварии с ущербом более 2,5 миллиона долларов или инциденты с уничтожением самолета. Переднюю часть взяли от истребителя, в двигателе которого в 2014 году случился пожар, а корму восстановленный F-35 получит от самолета, поврежденного из-за разрушения шасси.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

Как пишет издание, высокая стоимость истребителя побудила офис программы F-35 использовать детали и системы с поврежденных самолетов. Работы над проектом Frankenplane начались в 2020 году. Считается, что проект позволит ускорить ремонтные работы в будущем. Представители ВВС отмечают, что проект реализуют с опережением графика. Работы планируют завершить в мае 2025 года.

«В любом будущем конфликте некоторые самолеты вернутся настолько сильно поврежденными, что больше не смогут летать, и на поиск замены может уйти год или больше. Благодаря эксперименту Frankenplane у Пентагона уже будет возможность объединить два или более самолетов в один работающий истребитель — и сегодняшние ВВС мирного времени получат еще один работающий самолет», — отметил автор.

Ранее в декабре член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман сообщил, что задержки с обновлением аппаратного и программного обеспечения Technology Refresh 3 истребителя F-35 будут иметь каскадный эффект.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет один налог

      В России состоялась уникальная акция

      Дачникам назвали неожиданное свойство молотой корицы

      Потребление рыбы снизило риск задержки развития у детей

      Посол России в США назвал Зеленского попрошайкой из Киева

      Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

      Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

      Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

      Названы возможные кандидаты на выборы президента от «Новых людей» и КПРФ

      В России стало меньше авиаинцидентов в 2023 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости