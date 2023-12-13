Иностранный боец UFC обвинил Нурмагомедова и Махачева в употреблении допинга

Боец UFC Бенуа Сен-Дени обвинил Нурмагомедова и Махачева в употреблении допинга

Французский боец UFC Бенуа Сен-Дени обвинил семью Нурмагомедовых в употреблении допинга. Его слова приводит Le Figaro.

«У меня нет никаких сомнений: они накачаны допингом как мулы. Они по-умному используют его», — заявил спортсмен. Он обратил внимание на то, что чемпион в легком весе Ислам Махачев был пойман на употреблении мельдония в 2016 году. Иностранец подчеркнул, что вся российская федерация была подвергнута санкциям и отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за этого запрещенного вещества.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Мельдоний, широко использовавшийся российскими спортсменами, попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов 1 января 2016 года. В начале того же года ряд отечественных атлетов, включая теннисистку Марию Шарапову, получили дисквалификации после проваленных допинг-проб, показавших наличие в организме этого вещества.