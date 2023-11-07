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11:55, 7 ноября 2023Спорт

Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

Россиянин Махачев стал лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Об этом сообщается на сайте промоушена.

Махачев поменялся местами с прежним лидером списка, обладателем пояса в тяжелом весе американцем Джоном Джонсом. На третьей позиции рейтинга остался чемпион полулегкой категории австралиец Александр Волкановски.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире в Абу-Даби. Российский спортсмен, считавшийся фаворитом, нокаутировал Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.

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      Дарья Коршунова
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