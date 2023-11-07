Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

Россиянин Махачев стал лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Об этом сообщается на сайте промоушена.

Махачев поменялся местами с прежним лидером списка, обладателем пояса в тяжелом весе американцем Джоном Джонсом. На третьей позиции рейтинга остался чемпион полулегкой категории австралиец Александр Волкановски.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире в Абу-Даби. Российский спортсмен, считавшийся фаворитом, нокаутировал Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.