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11:42, 13 декабря 2023Спорт

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по набранным очкам в Лиге чемпионов

Фото: Carl Recine / Reuters

«Манчестер Юнайтед» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024 и установил антирекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Манкунианцы заняли последнее четвертое место в квартете A. Команда набрала четыре очка в шести матчах, одержав одну победу и один раз сыграв вничью. Это худший результат команды в истории.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд среди английских клубов по количеству пропущенных мячей на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бавария», «Копенгаген» и «Галатасарай» в общей сложности забили команде 15 голов.

В турнирной таблице группы А первое место с 16 очками заняла немецкая «Бавария». Датский «Копенгаген» расположился на второй строчке с восемью очками. Турецкий «Галатасарай» с пятью очками финишировал на третьем месте в таблице и также оказался вне плей-офф.

12 декабря определились первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Помимо «Баварии» и «Копенгагена» в плей-офф пробились английский «Арсенал», голландский ПСВ, испанские «Реал» и «Реал Сосьедад», а также итальянские «Наполи» и «Интер».

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