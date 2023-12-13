Одну из основательниц Pussy Riot Толоконникову захотели признать террористкой

Участницу Pussy Riot Толоконникову могут признать террористкой

Одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом) могут признать террористкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, обращение по поводу женщины уже передали из Генпрокуратуры в ФСБ. Силовикам предстоит изучить связь Толоконниковой с Вооруженными силами Украины.

Ранее стало известно, что судья отправил Толоконникову под арест заочно на два месяца.

Уголовное дело в отношении участницы Pussy Riot было возбуждено в марте после ее публикации в социальных сетях. В рамках указанного дела прошла серия обысков.