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14:20, 13 декабря 2023Силовые структуры

Одну из основательниц Pussy Riot Толоконникову захотели признать террористкой

Участницу Pussy Riot Толоконникову могут признать террористкой

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом) могут признать террористкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, обращение по поводу женщины уже передали из Генпрокуратуры в ФСБ. Силовикам предстоит изучить связь Толоконниковой с Вооруженными силами Украины.

Ранее стало известно, что судья отправил Толоконникову под арест заочно на два месяца.

Уголовное дело в отношении участницы Pussy Riot было возбуждено в марте после ее публикации в социальных сетях. В рамках указанного дела прошла серия обысков.

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