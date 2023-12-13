Российская биатлонистка назвала самые большие призовые в карьере

Биатлонистка Гришина заявила, что максимально получала 125 тысяч рублей призовых

Российская биатлонистка Анастасия Гришина назвала самые большие призовые в карьере. Ее слова приводит Metaratings.

По словам спортсменки, максимально она получала 125 тысяч рублей за одну гонку. Это произошло в ноябре этого года во время выступлений в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). «Очень понравились эмоции в гонке, было ощущение разгрузки и праздника. Результат тоже получился хорошим», — заявила Гришина.

21-летняя спортсменка проводит первый сезон в основной сборной России. В женском масс-старте на МЛКБ она заняла четвертое место.

Россияне не участвуют в турнирах по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022 года и будет действовать до дальнейшего уведомления.