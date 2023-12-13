Сын Трампа отреагировал на требование Зеленского к Западу отдать средства Киеву

Трамп-младший: Киев не закончит конфликт, пока имеет возможность воровать деньги

Украина не закончит конфликт, пока имеет возможность воровать деньги стран Запада. Об этом заявил Дональд Трамп-младший в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Пока мы продолжаем посылать безграничные средства, ничего не изменится… У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать», — отметил сын экс-президента США.

Трамп-младший также подчеркнул, что своими действиями Вашингтон создает «класс олигархов внутри Украины» из-за неконтролируемых объемов помощи Киеву. При этом он выразил сожаление, что администрация президента США Джо Байдена не предпринимает шагов для решения внутренних проблем, таких как кризис на границе с Мексикой.

Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита украинский президент раскритиковал американские власти за промедление с предоставлением финансирования Украине и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов. Однако по итогам визита глава страны получил мало заверений в продолжении помощи Украине со стороны США.