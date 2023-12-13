Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 13 декабря 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Глава украинской администрации Херсона сообщил о взрывах в городе

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава украинской администрации города Роман Мрочко в Telegram.

Он призвал жителей пройти в укрытия. По данным онлайн-карты Минцифры республики в настоящий момент в регионе на объявлена воздушная тревога.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

      Канье Уэста обругали в сети за выступление в капюшоне в стиле «Ку-клукс-клана»

      Самая известная комета направилась к Земле

      Прославившегося антироссийской политикой Сикорского назначили главой МИД Польши

      Женщина пожаловалась на «аллергию на себя»

      В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

      В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

      Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

      ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

      В США признали способность России подавлять американское высокоточное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости