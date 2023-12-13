Глава украинской администрации Херсона сообщил о взрывах в городе

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава украинской администрации города Роман Мрочко в Telegram.

Он призвал жителей пройти в укрытия. По данным онлайн-карты Минцифры республики в настоящий момент в регионе на объявлена воздушная тревога.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.