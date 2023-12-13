В Одесской области сообщили о повреждении в порту
Глава Одесской ОВА Братчук сообщил о повреждении объекта портовой инфраструктурыСюжетВзрывы в Киеве:
В Одесской области поврежден объект в порту. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
«В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали», — написал он.
Братчук также сообщил о повреждении авторемонтного предприятия, повреждении 11 и уничтожении трех автомобилей.
Ранее стало известно о мощных взрывах в Киеве. 12 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.