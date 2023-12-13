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10:30, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Одесской области сообщили о повреждении в порту

Глава Одесской ОВА Братчук сообщил о повреждении объекта портовой инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской области поврежден объект в порту. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

«В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали», — написал он.

Братчук также сообщил о повреждении авторемонтного предприятия, повреждении 11 и уничтожении трех автомобилей.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Киеве. 12 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Алевтина Запольская
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