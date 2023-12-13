В России оценили меры по снижению цен на яйца

Эксперт Даниленко: льготы на импорт яиц помогут стабилизировать цены в России

Льготы на импорт яиц позволят стабилизировать цены в России. Так принятые правительством меры оценили опрошенные газетой «Известия» эксперты.

По мнению президента агропродовольственного фонда «Свое» Андрея Даниленко, введение тарифных льгот на ввоз яиц из-за рубежа принесет плюсы и производителям, и потребителям и поможет сбалансировать цены на внутреннем рынке.

«За период действия этой меры — с 1 января по 30 июня 2024 года — российские производители смогут нарастить собственные объемы производства. Все наши предприятия, в том числе и пострадавшие от птичьего гриппа, через полгода смогут заместить импорт и сохранить стабильную ситуацию с ценой», — пояснил эксперт.

Решение обнулить пошлины позволит быстро купировать возникший спекулятивный ажиотаж на данный продукт, добавил зампредседателя общественного совета при Минсельхозе России, председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

«По ряду причин, среди которых ветеринарных риски, рост внутреннего потребления, у нас образовался дисбаланс на рынке. Мы видим какие-то настоящие свистопляски с этим продуктом. Появились спекулянты, уже начинающие торговать "фьючерсами" на поставки, эта тема начала подогреваться в обществе и блогосфере, упав на благодатную почву декабрьских продаж», — заявил фермер.

13 декабря правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Льгота вводится с 1 января по 30 июня, поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Предпочтение будут отдавать экспортерам из дружественных стран.

По данным ФАС, за год стоимость куриных яиц выросла почти на 40 процентов, только в ноябре продукт подорожал на 15 процентов. 8 декабря генпрокурор России Игорь Краснов поручил выяснить причины роста цен на яйца и принять «исчерпывающие меры», чтобы защитить граждан.

