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23:29, 14 декабря 2023Мир

В Пентагоне рассказали о стоящем перед США выборе

Пентагон призвал США сделать выбор между своей боеготовностью и помощью Украине

Фото: Unsplash

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер рассказал о стоящем перед США выборе и уточнил, что Вашингтону придется расставлять приоритеты между своей безопасностью и помощью Киеву.

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — сообщил он журналистам.

По словам Райдера, США обладают 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 1 миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.

Ранее Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Украине. До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения американского Конгресса по выделению новых средств.

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      Марина Совина
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