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23:44, 14 декабря 2023Мир

Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Украине

Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над выделением средств Украине

Фото: Reuters

Сенат США принял решение отложить каникулы для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. В том числе планируется дальнейшее обсуждение вопроса выделения финансовых средств Украине, рассказал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, передает РИА Новости.

«После того как мы закончим сегодня, Сенат вернется в понедельник», — заявил он.

Отмечается, что Палата представителей Конгресса США не стала откладывать каникулы. Ожидается, что американские конгрессмены продолжат работу в январе 2024 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения американского Конгресса по выделению новых средств.

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      Марина Совина
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