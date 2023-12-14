Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Украине

Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над выделением средств Украине

Сенат США принял решение отложить каникулы для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. В том числе планируется дальнейшее обсуждение вопроса выделения финансовых средств Украине, рассказал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, передает РИА Новости.

«После того как мы закончим сегодня, Сенат вернется в понедельник», — заявил он.

Отмечается, что Палата представителей Конгресса США не стала откладывать каникулы. Ожидается, что американские конгрессмены продолжат работу в январе 2024 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения американского Конгресса по выделению новых средств.