Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Украине
Сенат США принял решение отложить каникулы для того, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями. В том числе планируется дальнейшее обсуждение вопроса выделения финансовых средств Украине, рассказал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, передает РИА Новости.
«После того как мы закончим сегодня, Сенат вернется в понедельник», — заявил он.
Отмечается, что Палата представителей Конгресса США не стала откладывать каникулы. Ожидается, что американские конгрессмены продолжат работу в январе 2024 года.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения американского Конгресса по выделению новых средств.