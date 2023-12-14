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23:04, 14 декабря 2023Мир

В США заявили об исчерпании денег на помощь Украине к концу 2023 года

Белый дом заявил, что к концу 2023 года США больше не смогут помогать Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена по-прежнему ожидает, что к концу 2023 года больше не сможет помогать Киеву без решения американского Конгресса по выделению новых средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА Новости.

Во время разговора с журналистами она подтвердила прежний прогноз администрации США об исчерпании средств на военную поддержку Киева. «Как мы и говорили, к концу года мы окажемся в ситуации, в которой не сможем помогать Украине», — добавила представитель офиса Байдена.

По словам Жан-Пьер, если Конгресс не поддержит запрос Байдена о выделении дополнительных средств Украине, на тот момент у Вашингтона «полностью закончатся деньги».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 886 миллиардов долларов, включая 800 миллионов долларов на помощь Украине.

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      Марина Совина
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