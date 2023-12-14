США нашли 800 миллионов долларов на помощь Украине

Конгресс США принял проект оборонного бюджета, включающий $800 млн для Украины

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 886 миллиардов долларов, включая 800 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом сообщает The Hill.

За принятие проекта проголосовали 310 конгрессменов, против — 118 американских законодателей. При этом против этой меры выступили 45 демократов и 73 республиканца. В ближайшее время документ будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект об обороне без учета требований республиканцев ввести ряд ограничений, связанных с правом на аборты, трансгендерами и инициативой по обеспечению многообразия.

Отмечается, что закон также обеспечит повышение заработной платы американским военнослужащим на 5,2 процента и расширит возможности Пентагона конкурировать с Китаем и Россией в гиперзвуковом и ядерном оружии.