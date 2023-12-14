Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 14 декабря 2023Мир

США нашли 800 миллионов долларов на помощь Украине

Конгресс США принял проект оборонного бюджета, включающий $800 млн для Украины

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 886 миллиардов долларов, включая 800 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом сообщает The Hill.

За принятие проекта проголосовали 310 конгрессменов, против — 118 американских законодателей. При этом против этой меры выступили 45 демократов и 73 республиканца. В ближайшее время документ будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект об обороне без учета требований республиканцев ввести ряд ограничений, связанных с правом на аборты, трансгендерами и инициативой по обеспечению многообразия.

Отмечается, что закон также обеспечит повышение заработной платы американским военнослужащим на 5,2 процента и расширит возможности Пентагона конкурировать с Китаем и Россией в гиперзвуковом и ядерном оружии.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия

      Китай третий раз запустил возвращаемый космоплан

      Бывший командующий НАТО признал неспособность ВСУ справиться с российской армией

      Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

      Названа новая дата закрытия всех КПП на границе Финляндии для россиян

      Румынские военные обнаружили воронку от дрона

      Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

      Россиянин расправился с женой во время ссоры и пошел под суд

      В Кремле назвали экспромтом ответ Путина «двойнику» на вопрос о двойниках

      Российского стоматолога обвинили в домогательствах к школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости