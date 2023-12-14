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09:07, 14 декабря 2023Мир

Сенат США принял законопроект об обороне без учета требований республиканцев

NYT: Сенат США принял законопроект об обороне на сумму 886 миллиардов долларов

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект об обороне на сумму 886 миллиардов долларов без учета требований республиканцев ввести ряд ограничений, связанных с правом на аборты, трансгендерами и инициативой по обеспечению многообразия. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, закон обеспечит повышение заработной платы военнослужащим на 5,2 процента и расширит возможности Пентагона конкурировать с Китаем и Россией в гиперзвуковом и ядерном оружии. В него также входит военная помощь Украине и Израилю, но она отличается от программы помощи этим странам по законопроекту на 111 миллиардов долларов, споры о котором продолжаются в Конгрессе.

Отмечается, что предложения, которые республиканцы протолкнули через Палату представителей о запрете трансгендерного здравоохранения, специалистов по обучению разнообразию и дрэг-шоу, также были исключены из окончательного варианта законопроекта. «Если вы выступаете за жизнь, против расового разделения, против трансгендерных операций налогоплательщиков, против дрэг-шоу… выступайте против этого болотного законопроекта», — заявил член Палаты представителей республиканец Чип Рой.

Однако позже главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам Джеймс Инхоф призвал консерваторов в Палате представителей поддержать законопроект, утверждая, что он содержит победные для Республиканской партии положения.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что переговоры между демократами и республиканцами в Конгрессе США о достижении соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, максимально близки к успешному завершению. Он также призвал Конгресс принять этот законопроект до начала рождественских каникул.

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      Дарья Балацкая
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