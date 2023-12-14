Сенат США принял законопроект об обороне без учета требований республиканцев

NYT: Сенат США принял законопроект об обороне на сумму 886 миллиардов долларов

Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект об обороне на сумму 886 миллиардов долларов без учета требований республиканцев ввести ряд ограничений, связанных с правом на аборты, трансгендерами и инициативой по обеспечению многообразия. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, закон обеспечит повышение заработной платы военнослужащим на 5,2 процента и расширит возможности Пентагона конкурировать с Китаем и Россией в гиперзвуковом и ядерном оружии. В него также входит военная помощь Украине и Израилю, но она отличается от программы помощи этим странам по законопроекту на 111 миллиардов долларов, споры о котором продолжаются в Конгрессе.

Отмечается, что предложения, которые республиканцы протолкнули через Палату представителей о запрете трансгендерного здравоохранения, специалистов по обучению разнообразию и дрэг-шоу, также были исключены из окончательного варианта законопроекта. «Если вы выступаете за жизнь, против расового разделения, против трансгендерных операций налогоплательщиков, против дрэг-шоу… выступайте против этого болотного законопроекта», — заявил член Палаты представителей республиканец Чип Рой.

Однако позже главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам Джеймс Инхоф призвал консерваторов в Палате представителей поддержать законопроект, утверждая, что он содержит победные для Республиканской партии положения.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что переговоры между демократами и республиканцами в Конгрессе США о достижении соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, максимально близки к успешному завершению. Он также призвал Конгресс принять этот законопроект до начала рождественских каникул.

