В Сенате США заявили о приближении к соглашению по помощи Украине

Сенатор Мерфи заявил о максимальном приближении к соглашению по помощи Украине

Переговоры между демократами и республиканцами в Конгрессе США о достижении соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, максимально близки к успешному завершению. Об этом заявил сенатор, руководящий со стороны Демократической партии США переговорами с республиканцами, Крис Мерфи, передает Politico.

«Мы еще не достигли цели, но продолжаем двигаться в правильном направлении. И я думаю, что это еще одна причина для всех остаться в городе и сделать это. Сегодня мы ближе, чем были вчера, и нам следует закончить это до того, как мы уйдем. По-прежнему нет причин, по которым мы не можем закончить это к концу года. И мы должны это сделать», — отметил конгрессмен.

Сенатор не раскрыл детали сделки, однако подчеркнул, что он совместно с независимой конгрессвумен Кирстен Синема и сенатором-республиканцем Джеймсом Ланкфордом провели встречи с высокопоставленными лицами из администрации президента США Джо Байдена. Мерфи добавил, что каждая из сторон проявляет готовность идти на компромиссы.

Ранее Байден заявил, что конгрессмены-республиканцы, блокирующие выделение 60 миллиардов долларов денежной помощи для Украины, играют на руку России. Он также призвал республиканцев переосмыслить «отказ от помощи независимой Украине» и «вернуться к делу свободы».