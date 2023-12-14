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06:13, 14 декабря 2023Мир

В Германии подняли вопрос о последствиях помощи Украине после убийства Кивы

В бундестаге подняли вопрос о последствиях в помощи Киеву после убийства Кивы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат бундестага Германии Севим Дагдален обратилась к правительству ФРГ с вопросом о том, приведет ли убийство экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы к каким-либо последствиям для финансовой и военной помощи Германии Киеву. Текст парламентского запроса Дагдален изучила «Лента.ру».

«Какие последствия для немецкой финансовой и военной помощи Украине федеральное правительство [Германии] видит из признания Украиной 6 декабря 2023 года убийства украинского политика Ильи Кивы в России, и считает ли федеральное правительство политические убийства бежавших в Россию украинских политиков украинскими госорганами соответствующими праву на самооборону или признает их государственным террористическим актом?» — спросила парламентарий.

Кива был найден мертвым на территории отеля «Величъ Country Club» в Подмосковье в среду, 6 декабря. Сообщалось, что его ликвидировали двумя выстрелами — в грудь и голову. Выяснилось, что преступник использовал пистолет с глушителем.

Вечером 6 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Кивы. «Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба постигнет и других предателей Украины», — сказал он.

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      Кирилл Садовский
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