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18:00, 14 декабря 2023Спорт

ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года

ФИФА назвала Месси, Мбаппе и Холланда кандидатами на звание лучшего игрока года

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила тройку претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Среди кандидатов норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, а также атакующий игрок «Интер Майами» и аргентинской национальной команды Лионель Месси.

При определении лауреата премии будут учитываться успехи игроков с 19 декабря 2022-го по 20 августа этого года. Победителя объявят на церемонии, которая пройдет 15 января в Лондоне.

Ранее ФИФА объявила трех претендентов на звание лучшего тренера года. В список номинантов вошли Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти.

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      Алексей Гусев
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