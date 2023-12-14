Лазарев раскритиковал Киркорова и Тодоренко

Сергей Лазарев обвинил Филиппа Киркорова в получении слишком большого гонорара

Российский певец Сергей Лазарев выступил с критикой в адрес своего коллеги, исполнителя Филиппа Киркорова, а также телеведущей Регины Тодоренко. Об этом сообщает «МУЗ-ТВ».

Во время съемок новогоднего шоу Тодоренко вспомнила о том, как сыграла роль в новогоднем фильме вместе с Киркоровым. Ведущая похвалила коллегу за то, что он также написал саундтрек к проекту.

В их разговор вступил Лазарев, который обвинил певца в получении слишком большого гонорара за незначительную роль, а также заявил, что Тодоренко плохо сыграла в проекте. Телеведущая попыталась возразить исполнителю, однако на ее защиту встал Киркоров.

Он ответил Лазареву, процитировав высказывание своего бывшего директора о том, что «зависть — это мерзкое чувство», а также подчеркнул, что его коллеге эта черта совсем не идет.

В начале декабря российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отказ исполнителя Сергея Лазарева сделать с ней совместное фото во время съемок шоу «Песня года». Тогда певец позировал фотографам, однако сняться вместе с танцовщицей отказался и сразу ушел.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров послал журналистку после того, как она задала ему вопрос, касающийся пластики лица.