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20:26, 14 декабря 2023Спорт

Менеджер Александра Емельяненко заявил об окончании реабилитации бойца

Менеджер Александра Емельяненко Бурчак заявил об окончании реабилитации бойца
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя атлета, тот почти полностью залечил плечо и тренируется с использованием двух рук. «Реабилитация его закончилась, но Александр все равно продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку. В Москву он вернется только в начале следующего года», — заявил Бурчак.

Менеджер также отметил, что пока нет никакой конкретики по ближайшим боям Емельяненко. «Ориентируемся на конец февраля‑март, но это пока лишь ориентировочные сроки», — добавил он.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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      Алексей Гусев
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