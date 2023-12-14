Менеджер Александра Емельяненко заявил об окончании реабилитации бойца

Менеджер Александра Емельяненко Бурчак заявил об окончании реабилитации бойца

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя атлета, тот почти полностью залечил плечо и тренируется с использованием двух рук. «Реабилитация его закончилась, но Александр все равно продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку. В Москву он вернется только в начале следующего года», — заявил Бурчак.

Менеджер также отметил, что пока нет никакой конкретики по ближайшим боям Емельяненко. «Ориентируемся на конец февраля‑март, но это пока лишь ориентировочные сроки», — добавил он.

29 июля Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

