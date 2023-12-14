«Ливерпуль», «Аталанта» и «Байер» стали участниками плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2023/ 2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матчи заключительного, шестого тура группового этапа прошли в четверг, 14 декабря. Первые места в группах заняли «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Вильярреал», «Славия» и «Байер». Они напрямую квалифицировались в 1/8 финала.

В стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала встретятся, «Фрайбург», «Марсель», «Спарта», «Спортинг», «Тулуза», «Ренн», «Рома» и «Карабах», занявшие вторые места в группах Лиги Европы, а также «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз» и «Шахтер», ставшие третьими в группах Лиги чемпионов.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 18 декабря в швейцарском Ньоне. Церемония начнется в 15:00 по московскому времени. Действующим обладателем титула является «Севилья».