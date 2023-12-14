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13:30, 14 декабря 2023Спорт

Путин отреагировал на санкции против российского спорта

Путин назвал извращением действия западных спортивных чиновников

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отреагировал на санкции против российского спорта. Об этом он рассказал во время «Итогов года с Владимиром Путиным», трансляция которого доступна в Rutube-канале «России 1».

«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие, извращение идеи Пьера де Кубертена "О спорт — ты мир". Спорт для того и создавался, чтобы он объединял людей, а не разъединял их», — отметил глава государства.

12 декабря президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что каждый отечественный спортсмен будет сам принимать решение по поводу участия в Олимпиаде-2024. При этом он напомнил, что они будут нести ответственность за свой выбор всю оставшуюся жизнь.

8 декабря МОК объявил, что россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде 2024 года. Они смогут поучаствовать в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), представители командных видов спорта в Париж не попадут. Кроме того, до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.

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      Андрей Стрельцов
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