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16:33, 14 декабря 2023Путешествия

Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

Путин: «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Они будут продлены. Это обычно делается в конце года после моих консультаций с "Аэрофлотом" прежде всего, другими компаниями, Министерством транспорта», — уточнил российский лидер.

Глава государства согласился с мнением, что эту меру «хорошо бы расширить». Но при этом добавил, что это вопрос дополнительного финансирования из госбюджета.

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Программа «плоских» тарифов заработала в 2014 году по инициативе Владимира Путина. Она подразумевает установку стоимости авиаперевозок, которая не меняется в течение года и не зависит от сезона, спроса и других факторов. В отличие от субсидируемых перевозок, которыми могут пользоваться только жители некоторых регионов, «плоские» тарифы доступны всем россиянам.

Ранее в ходе прямой линии Путин также высказался об открытии аэропортов на юге России. Он подчеркнул, что в этом вопросе главное — обеспечить безопасность пассажиров.

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      Мария Борисова
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