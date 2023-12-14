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16:16, 14 декабря 2023Мир

Россия подготовила систему мониторинга ядерных испытаний

Россия завершила работу над системой мониторинга ядерных испытаний

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия завершила работу над своим сегментом международной системы мониторинга ядерных испытаний (МСМ), сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. Об этом передает ТАСС.

Флойд рассказал о вводе последнего объекта российского сегмента, а также поздравил Россию и сотрудников ОДВЗЯИ.

«Это важнейшие компоненты глобальной сети, которая помогает поддерживать мир и безопасность, гарантируя, что ни одно ядерное испытание не останется незамеченным», — заявил он.

Отмечается, что всего в российский сегмент МСМ входят 32 станции, а работа над проектом заняла 13 лет из-за особенностей месторасположения сейсмической станции «Южно-Сахалинск», ставшей последним объектом.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возобновление ядерных испытаний вызовет зеркальный ответ России. Дипломат предупредил, что США не стоит испытывать Россию на прочность.

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      Юрий Леонов
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