Россия подготовила систему мониторинга ядерных испытаний

Россия завершила работу над системой мониторинга ядерных испытаний

Россия завершила работу над своим сегментом международной системы мониторинга ядерных испытаний (МСМ), сообщил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. Об этом передает ТАСС.

Флойд рассказал о вводе последнего объекта российского сегмента, а также поздравил Россию и сотрудников ОДВЗЯИ.

«Это важнейшие компоненты глобальной сети, которая помогает поддерживать мир и безопасность, гарантируя, что ни одно ядерное испытание не останется незамеченным», — заявил он.

Отмечается, что всего в российский сегмент МСМ входят 32 станции, а работа над проектом заняла 13 лет из-за особенностей месторасположения сейсмической станции «Южно-Сахалинск», ставшей последним объектом.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возобновление ядерных испытаний вызовет зеркальный ответ России. Дипломат предупредил, что США не стоит испытывать Россию на прочность.