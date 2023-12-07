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14:12, 7 декабря 2023Мир

МИД России предупредил США о зеркальном ответе в случае ядерных испытаний

Замглавы МИД России Рябков: возобновление ядерных испытаний вызовет ответ РФ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Возобновление ядерных испытаний вызовет зеркальный ответ России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Они в последнее время неоднократно говорили, что таких намерений у них нет, что они готовы проявлять даже какую-то транспарентность применительно к своим полигонам. Мы знаем, что сегодня намерений нет — завтра они могут появиться», — отметил дипломат.

Рябков также напомнил, что стране необходимо быть готовой к любым сценариям. В том числе речь идет о «боеготовности в прямом смысле этого слова». Дипломат предупредил, что США не стоит испытывать Россию на прочность, так как боеготовность в том числе касается вопросов ядерного оружия.

Ранее в Минэнерго США опровергли подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго страны Джилл Хруби.

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      Максим Габриелян
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