С устроившего стрельбу в школе Казани потребовали взыскать материальный ущерб

Прокуратура требует взыскать 1,4 млн руб. с устроившего стрельбу в школе Казани

Прокуратура Татарстана требует взыскать 1,4 миллиона рублей ущерба с Ильназа Галявиева, утроившего стрельбу в здании гимназии №175 больше двух лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В настоящее время осужденный отбывает наказание в ИК №6 в Оренбургской области.

В апреле устроивший стрельбу Галявиев получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате его действий пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.