Силовые структуры
С устроившего стрельбу в школе Казани потребовали взыскать материальный ущерб
Прокуратура требует взыскать 1,4 млн руб. с устроившего стрельбу в школе КазаниСюжетСтрельба в Казани
Прокуратура Татарстана требует взыскать 1,4 миллиона рублей ущерба с Ильназа Галявиева, утроившего стрельбу в здании гимназии №175 больше двух лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
В настоящее время осужденный отбывает наказание в ИК №6 в Оренбургской области.
В апреле устроивший стрельбу Галявиев получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.
19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате его действий пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.