Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

Мэй Маск обвинила Байдена в попытке помешать Илону сделать мир лучше

Мать известного миллиардера Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее сын пытается улучшить мир. Однако президент США Джо Байден хочет его остановить, написала она на своей странице в социальной сети X.

Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден намерен следить за Маском разными способами, включая использование средств Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, он может обратиться за помощью и к Федеральной комиссии по связи.

«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. POTUS (Байден — прим. "Ленты.ру") хочет его остановить», — обвинила она.

По словам модели, представители других стран гордятся Маском и не разделяют мотивов Байдена. При этом она сама не знает, как реагировать на происходящее. «Вы хоть представляете, как я в ярости?» — заключила она.