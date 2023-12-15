Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:10, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

Мэй Маск обвинила Байдена в попытке помешать Илону сделать мир лучше
Мэй и Илон Маск

Мэй и Илон Маск. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Мать известного миллиардера Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее сын пытается улучшить мир. Однако президент США Джо Байден хочет его остановить, написала она на своей странице в социальной сети X.

Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден намерен следить за Маском разными способами, включая использование средств Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, он может обратиться за помощью и к Федеральной комиссии по связи.

«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. POTUS (Байден — прим. "Ленты.ру") хочет его остановить», — обвинила она.

По словам модели, представители других стран гордятся Маском и не разделяют мотивов Байдена. При этом она сама не знает, как реагировать на происходящее. «Вы хоть представляете, как я в ярости?» — заключила она.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

      В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

      Врачи скорой начнут оказывать медпомощь без согласия пациента

      Аршавин похвастался своим талантом

      ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

      Пушков рассказал о психозе вокруг Украины

      Во Франции восхитились высказыванием Путина

      США призвали Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

      США раздобыли сведения о нарушении Израилем законов войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости