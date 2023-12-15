Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:34, 15 декабря 2023Наука и техника

Обнаружены усиливающие борьбу против рака наночастицы

Nature Biomedical Engineering: обнаружены наночастицы для борьбы с раком

Изображение: Nature Biomedical Engineering (2023) / phys.org

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружили липидные наночастицы, которые усиливают иммунную терапию против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Специалисты использовали метод скрининга, чтобы определить точный состав липидных наночастиц, способных максимизировать активацию иммунных клеток Т-хелперов против раковых клеток. До этого липидные частицы успешно использовались в составе РНК-вакцин в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как показали эксперименты с использованием мышиной модели меланомы, две новые разновидности наночастиц активируют два параллельных пути иммунного ответа, презентуя опухолевые антигены (белки на поверхности раковых клеток) Т-хелперным клеткам как первого, так и второго типа (Th1 и Th2). Th1 активируют клеточный иммунитет, а Th2 регулируют производство антител и продуцируют сигнальные молекулы интерлейкины. Это потенциально может улучшить терапию с помощью ингибиторов иммунных контрольных точек.

Иммунологические контрольные точки — система механизмов, которые регулируют активацию иммунного ответа, препятствуя запуску аутоиммунных процессов, то есть атаки на клетки собственного организма. Их ингибиторы являются многообещающими соединениями, помогающими бороться с раком.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      «АвтоВАЗ» рассказал о росте цен с февраля 2022 года

      Грабители украли у туриста часы за 50 миллионов рублей и скрылись на самокатах

      Названо любимое видео россиян

      Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

      На Урале родители потеряли сына из-за гирлянды

      Лунные ресурсы признали важными для будущего США

      Мишустин поручил обеспечить граждан вакциной от кори, паротита и краснухи

      Конгресс США ограничил возможность лидера страны по выходу из НАТО

      44-летняя певица Пинк ответила на критику ее внешности фразой «рада злить людей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости