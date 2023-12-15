Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров похвастался роскошными украшениями с бриллиантами. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) журналистки Тины Канделаки.

В размещенном видео артист предстал в костюме, состоящем из кофты с воротником из натурального меха и брюках. «Норка постельная», — описал Киркоров одежду. Помимо этого, он примерил кепку и солнцезащитные очки.

Среди прочего, звезда продемонстрировал многочисленные украшения с драгоценными камнями в виде колец и браслетов. «Это Chrome, а это Tiffany и Сartier», — рассказал он.

Ранее в декабре Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, как исполнитель самостоятельно надевал драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерши Маргариты Овсянниковой.