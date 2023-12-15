Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:47, 15 декабря 2023Ценности

Киркоров похвастался роскошными украшениями с бриллиантами

Кадр: @tina_kandelaki

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров похвастался роскошными украшениями с бриллиантами. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) журналистки Тины Канделаки.

В размещенном видео артист предстал в костюме, состоящем из кофты с воротником из натурального меха и брюках. «Норка постельная», — описал Киркоров одежду. Помимо этого, он примерил кепку и солнцезащитные очки.

Среди прочего, звезда продемонстрировал многочисленные украшения с драгоценными камнями в виде колец и браслетов. «Это Chrome, а это Tiffany и Сartier», — рассказал он.

Ранее в декабре Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, как исполнитель самостоятельно надевал драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерши Маргариты Овсянниковой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин основал массовую программу путешествий

      В Курской области сбили четыре беспилотника

      Власти рассказали о сроках запуска Северо-Крымского канала

      В России начал заканчиваться препарат от одного детского заболевания

      В России девочка попыталась украсить дом к Новому году и попала в больницу

      МИД предупредил о планах США повторить арабскую весну в одной стране Азии

      Казахстан договорился с Россией о поставках нефти в Германию

      Цукерберг решил построить секретный бункер

      Киркоров похвастался роскошными украшениями с бриллиантами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости