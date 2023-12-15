Картину экономического роста в Китае назвали ужасной

Bloomberg сообщило об удручающей картине экономического роста в Китае

Экономическая активность в Китае ослабевает, некоторые сферы, если не учитывать низкую базу 2022 года, и вовсе падают, из-за чего властям придется идти на новые меры поддержки экономики. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Аналитики отмечают, что кризис на рынке недвижимости и слабый спрос на внутреннем рынке, который никак не удается победить, приводят к удручающим результатам. Ларри Ху, руководитель отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd., указал, что розничные продажи в ноябре упали на 1,9 процента по сравнению с октябрем, а рост, о котором сообщает китайская статистика, связан с ковидными ограничениями год назад.

Главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луис Куйс назвал сформировавшуюся картину ужасной. Таким образом он оценил динамику розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям. По сравнению с уровнем 2019 года, последнего до пандемии, замедлилось все.

За год инвестиции в развитие недвижимости обрушились на 9,4 процента. В материале отмечается, что Пекин пытается переломить ситуацию с помощью средств из госбюджета. На этой неделе Народный банк Китая влил в банковскую систему 800 миллиардов юаней (110 миллиардов долларов), что стало рекордом за всю историю и должно подстегнуть производство и внутренний спрос.

Ранее китайская социальная сеть Weibo, аналог X (бывший Twitter), призвала пользователей избегать негативных оценок состояния экономики. Таким образом компания отреагировала на позицию Министерства госбезопасности страны, которое объявило пессимистичные комментарии в соцсетях угрозой национальной безопасности. По оценке ведомства, такие мнения используют для создания «ложных нарративов, чтобы создать дискурсивную и когнитивную ловушки» об упадке в стране.

Экономические обозреватели в Китае столкнулись с подобными трудностями еще летом. Под негласный запрет попали комментарии о дефляции, падении цен производителей, безработице среди молодежи. Таким образом Пекин в том числе пытался убедить иностранных инвесторов в том, что ситуация под контролем, и не допустить бегства капитала.