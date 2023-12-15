МИД предупредил о планах США повторить арабскую весну в одной стране Азии

Захарова: США могут провести в Бангладеш сценарий в духе «арабской весны»

США могут провести в Бангладеше сценарий в духе «арабской весны» после выборов в азиатской стране 7 января. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«12-13 декабря в ряде районов Бангладеш противники действующей власти блокировали дорожное движение, жгли автобусы, вступали в стычки с полицией. Видим прямую связь между этими событиями и подстрекательской активностью западных дипмиссий в Дакке. В частности, посла США», — сказала дипломат.

По ее словам, есть основания опасаться, что в ближайшее время против правительства азиатской страны может быть применен еще более широкий арсенал средств давления, включая санкции.