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15:05, 15 декабря 2023Россия

Мишустин прокомментировал согласие Путина участвовать в выборах-2024

Мишустин: согласие Путина участвовать в выборах отвечает запросам людей

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Согласие президента России Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году отвечает запросам людей. Так заявление российского лидера прокомментировал председатель правительства Михаил Мишустин, которого цитирует РИА Новости.

Глава кабмина также заявил о необходимости продолжать работать эффективно.

Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря. 13 декабря его кандидатуру на пост главы государства поддержала партия «Единая Россия».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми в истории страны трехдневными выборами президента.

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      Алан Босиков
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