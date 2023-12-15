Мишустин прокомментировал согласие Путина участвовать в выборах-2024

Мишустин: согласие Путина участвовать в выборах отвечает запросам людей

Согласие президента России Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году отвечает запросам людей. Так заявление российского лидера прокомментировал председатель правительства Михаил Мишустин, которого цитирует РИА Новости.

Глава кабмина также заявил о необходимости продолжать работать эффективно.

Путин объявил о своем участии в выборах 8 декабря. 13 декабря его кандидатуру на пост главы государства поддержала партия «Единая Россия».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми в истории страны трехдневными выборами президента.