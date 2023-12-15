Названы способы вернуться к тренировкам после тяжелой болезни

Журналисты Men Today назвали способы вернуться к тренировкам после тяжелой болезни. Об этом сообщается в материале издания.

Источник обратил внимание на то, что после перенесенного гриппа или ОРВИ человек чувствует упадок сил, слабость в руках и снижение выносливости. Отмечается, что возвращаться к тренировкам нужно плавно, так как слишком интенсивные занятия способны снизить иммунитет.

Журналисты посоветовали возобновлять нагрузки минимум через десять дней после появления симптомов. При этом должна пройти хотя бы неделя после их исчезновения. Для начала стоит делать изометрические упражнения. Например, планку, стульчик или позу дерева. Они улучшат выносливость и помогут вернуть тонус мышц.

10 декабря фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала, в каком случае противопоказаны силовые тренировки. Горбунова заявила, что данный вид активности не подходит тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление и заболевания ЖКТ.

